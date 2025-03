Eliminato tra i due al ballottaggio di Amici 24, svelato il nome

Nella seconda puntata del serale di Amici 24, registrata giovedì scorso, è stata eliminata solo una persona. La prima sfida ha visto contrapporsi il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri a quello di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Dopo tre sfide, il team di Anna e Deborah ha prevalso, portando alla contestazione tra Luk3 e SenzaCri, con il neo 18enne che è risultata sconfitto. Nella seconda manche, la sfida è stata tra la stessa squadra di Anna e Deborah e quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; anche in questo caso, Anna e Deborah hanno vinto, ma Chiamamifaro è finita a rischio di ballottaggio. Nella terza manche, Zerbi e Celentano hanno ripreso il controllo, con la ballerina Raffaella indicata per il ballottaggio. Raffaella, Luk3 e Chiamamifaro si sono sfidati, ma solo Raffaella è riuscita a salvarsi. Tuttavia, tra Raffaella e Luk3, uno ha abbandonato la scuola.

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è stata Raffaella a perdere contro Luk3 e abbandonare il programma. Amedeo Venza ha confermato questa informazione. I fan di Amici hanno avuto reazioni miste, con molti che non si sono stupiti dell’eliminazione di Raffaella, ritenendola una scelta logica. Diverse opinioni evidenziano che fosse prevedibile la sua uscita, in particolare dopo il confronto con Luk3 e l’assenza di eventi inaspettati rispetto alle scelte fatte in precedenza nel programma.

La serata ha suscitato interesse, con commenti variegati sui social riguardo l’andamento delle competizioni e delle eliminazioni.