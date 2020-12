X Factor 2020, Live: la semifinale della 14esima edizione del talent di Sky con Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

L’avventura di X Factor 2020, quattordicesima edizione del talent, nell’anno più difficile a causa del Coronavirus, è giunta a una delle fasi più emozionanti dello show: la semifinale. Uno dopo l’altro, diversi concorrenti sono già stati eliminati, causando il malcontento di giudici e pubblico. A un passo dalla finale, nessuno adesso vuole lasciare la competizione. Di emozioni ne stanno arrivare tante altre ancora. Ecco cos’è successo nel penultimo episodio del programma musicale più amato in Italia.

X Factor 2020: la semifinale

Puntata straordinaria anche in questa semifinale. Guidati da Alessandro Cattelan, i concorrenti si sfideranno in due manche, tra inediti e cover, con una sola eliminazione dopo un classico ballottaggio.

Alessandro Cattelan

A rendere unica la prima manche è la presenza di grandi ospiti che duetteranno con i concorrenti. In particolare, arriveranno sul palco di X Factor 2020 Alberto Ferrari dei Verdena, Lazza, Madame, Izi e una vecchia conoscenza dello show: Elio. Ecco la setlist:

Nella seconda manche i cinque artisti rimasti in gara dovranno invece vedersela da soli, per cercare di convincere il pubblico di essere meritevoli del passaggio all’attesissima finale, in programma il 10 dicembre.