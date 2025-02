Eliminata dal GF tra Zeudi, Amanda, Helena, Chiara e Maria Teresa: risultati dei sondaggi

Nel Grande Fratello, al televoto tutto al femminile, sono finite in nomination lunedì scorso cinque concorrenti: Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Amanda Lecciso. La situazione è tesa, con le votazioni che si preannunciano determinanti per decidere chi sarà la prossima eliminata. Tra le nominate, Zeudi ha la possibilità di tornare in gioco grazie a un bonus guadagnato.

Secondo i risultati dei sondaggi sui social e forum dedicati, Helena Prestes risulta la più votata, con il 36%, seguita da Zeudi (34%), Chiara (15%), Amanda (10%) e Maria Teresa (5%). Quest’ultima risulta a rischio eliminazione, ma le alleanze strategiche tra i vari fandom potrebbero cambiare le sorti della nomination, come evidenziato dalle votazioni su Twitter.

Nel recap delle nomination, i concorrenti hanno espresso le loro preferenze. Mariavittoria ha nominato Amanda, mentre Federico ha scelto Chiara. Successivamente, Maria Teresa ha nominato Zeudi, sperando che mostri di più di sé. Shaila ha optato per Amanda, indicando una scelta di ripicca. Altri nomi citati includono Tommaso, che ha votato per Maria Teresa, e Helena, che ha scelto Giglio. La serie di nomination ha visto anche le scelte dei primi finalisti, Lorenzo e Jessica, rispettivamente per Helena e Amanda.

La tensione continua a crescere mentre i fan e i concorrenti attendono il verdetto finale, con i fandom che si mobilitano per favorire le loro concorrenti preferite e influenzare l’esito del televoto.