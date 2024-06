Eligo, la perdita si allarga a 2,5 milioni di euro nel 2023

– Eligo, Fashion Tech Company quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, ha chiuso il 2023 con ricavi delle vendite pari a 1,88 milioni di euro, in contrazione di circa l’8,7% rispetto a 2,06 milioni al 31 dicembre 2022. L’EBITDA adjusted è pari a -1,91 milioni di euro, rispetto a -0,36 milioni dell’esercizio precedente, dopo un incremento dei costi di consulenza, marketing e costi straordinari una tantum legati ai marchi acquisiti.

Il risultato netto di gruppo è negativo per 2,52 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 0,94 milioni nell’esercizio precedente.

L’indebitamento finanziario netto è cash negative per 0,60 milioni di euro, rispetto a un IFN cash negative per 0,23 milioni al 31 dicembre 2022.

Nei primi mesi del 2024 la società ha rafforzato il segmento B2B raggiungendo un totale di 65 retailer è stata effettuata l’acquisizione di 10 nuovi retailer nei primi 4 mesi dell’anno, lavorando sia in ottica di espansione e distribuzione del brand Masel Milano che offrendo il servizio in private label, e creando capi e accessori personalizzati. In parallelo, Eligo, intende proseguire la valorizzazione del marchio MeltinPot anche attraverso operazioni straordinarie e/o in partnership. La società continua a guardare ad opportunità di conferimento di nuovi asset materiali e/o immateriali con contemporaneo rafforzamento della struttura finanziaria.

