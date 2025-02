Elicottero caduto a Parma, chi era Lorenzo Rovagnati

Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’omonimo salumificio, è morto in un incidente in elicottero vicino al Castello di Castelguelfo, a Noceto, Parma. A 41 anni, era sposato dal 2019 e padre di due figli, con un terzo in arrivo. Lorenzo e suo fratello Ferruccio gestivano l’azienda di famiglia, nota in tutto il mondo per il prosciutto cotto. Spesso viaggiava da Biassono, la sua residenza in provincia di Monza, al castello, dove la famiglia aveva legami profondi sia con il maniero che con la comunità locale.

Il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, ha lodato l’umiltà e la disponibilità della famiglia Rovagnati nella comunità, sottolineando i loro continui supporti a progetti pubblici e privati. La Rovagnati, fondata nel 1941 dal nonno Angelo Ferruccio, ha visto una crescita esponenziale sotto la guida di Lorenzo e Ferruccio, fatturando oltre 300 milioni di euro all’anno e impiegando oltre mille persone in 20 paesi.

Questa storia risale anche all’impegno di Paolo Rovagnati, che, dopo aver trasformato l’azienda durante il boom economico, ha lanciato il Gran Biscotto, innovando nel settore dei salumi e rendendo il prosciutto cotto un prodotto di alta qualità. Negli anni ’80, grazi alla marchiatura a fuoco, Paolo ha reso il prodotto riconoscibile, raggiungendo milioni di consumatori anche grazie alla televisione. Dopo la morte di Paolo nel 2008, i suoi due figli hanno continuato a espandere l’azienda, avviando l’export verso mercati importanti e inaugurando lo stabilimento negli Stati Uniti nel 2020. La Rovagnati ha ulteriormente ampliato la sua portata con altre acquisizioni e nuove aperture in vari paesi.