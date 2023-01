Elica protagonista di KNOW.HOW. format originale di CAIRORCS STUDIO

– Elica, leader globale nella produzione di piani aspiranti da cucina, è la protagonista della nuova edizione di NOW.HOW., il format originale firmato CAIRORCS STUDIO che racconta le eccellenze aziendali del territorio italiano entrando nel vivo delle imprese.

A partire da oggi, i video dedicati a Elica saranno fruibili nella piattaforma dedicata sul sito di KNOW.HOW. e per quattro settimane saranno disponibili sui canali social del Corriere della Sera. Il progetto permette di entrare nel cuore dell’azienda e, attraverso le voci narranti di Francesco Casoli Presidente di Elica, Deborah Carè Chief Human Resources Officer, Fabrizio Crisà Chief Design Officer e Francesco Magrini Chief Technical Officer, viene svelato cosa si cela dietro la creazione dei sistemi aspiranti da cucina. Le origini, le persone e la loro formazione, l’innovazione e il design sono i temi cardine che Elica ha scelto come veicolo della narrazione del suo racconto a più voci.

KNOW.HOW. dimostra l’eccezionalità di Elica e il suo unicum nel panorama italiano e internazionale grazie alla combinazione di design, eccellenza tecnologica, funzionalità ed efficienza nei suoi prodotti. Oltre a questo, Elica vuole dar risalto alle persone e all’importanza

della scelta dei singoli. Nell’etica aziendale sono queste le solide fondamenta che permettono a all’azienda di Fabriano di essere agile e rapida nelle decisioni quotidiane, e ciò le consente di contraddistinguersi per il suo coraggio nell’affrontare i cambiamenti e per la prontezza nel mettersi in discussione attraverso soluzioni innovative.