Elica perfeziona la cessione della quota in controllata indiana per 8,2 milioni di euro lordi

Elica, un’importante azienda quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella produzione di cappe e piani aspiranti per la cucina, ha recentemente concluso una cessione parziale della sua partecipazione in Elica PB India, un’operazione annunciata il 19 settembre. Nel dettaglio, Elica ha ceduto il 4,78% del capitale sociale della sua società partecipata indiana, in accordo con altri soci indiani di minoranza che hanno disposto anche loro un ulteriore 4,78% delle loro azioni.

L’operazione ha visto Whirlpool of India acquisire la quota ceduta per un valore totale di INR 764,721,195, equivalente a circa 8,2 milioni di euro lordi in base ai tassi di cambio attuali. Dopo questa transazione, Whirlpool of India è divenuta proprietaria di circa il 96,81% di Elica PB India, mentre Elica e gli altri minoritari mantengono una partecipazione di circa il 1,59% ciascuno.

In concomitanza con questa cessione, Elica PB India ha rinnovato un accordo di licenza del marchio e supporto tecnico con Elica, il quale consente l’uso esclusivo del marchio Elica sul territorio indiano e un’uso non esclusivo in Nepal e Bangladesh. Questo accordo è significativo per la strategia di espansione di Elica nell’area asiatica, garantendo una continuità del marchio e del know-how già presente sul mercato.

L’operazione di dismissione della quota in Elica PB India conferma la volontà da parte di Elica di ottimizzare la propria struttura azionaria, rafforzando al contempo la sua alleanza con Whirlpool of India. L’azienda mira a focalizzarsi maggiormente sul suo core business, nel contesto di una continua evoluzione del mercato globale delle apparecchiature da cucina. Questo passo potrebbe anche riflettere strategie a lungo termine per migliorare la competitività e la sostenibilità dell’azienda nel settore.

In sintesi, la cessione delle azioni in Elica PB India e il rinnovo dell’accordo di licenza rappresentano un importante sviluppo per Elica, evidenziando la sua capacità di adattarsi e rispondere alle dinamiche di mercato, mentre continua a operare in un contesto complesso e competitivo.