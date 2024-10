Elica, azioni proprie al 2,63% del capitale sociale

Elica ha comunicato di aver effettuato acquisti di azioni proprie nell’ambito del programma di buyback. Tra il 19 settembre e l’11 ottobre 2024, la società ha acquistato un totale di 43.000 azioni, con un prezzo medio ponderato di 1,73 euro per azione, per un valore complessivo di 74.562 euro.

Fin dall’inizio del programma di acquisto azioni, Elica ha accumulato un totale di 1.665.498 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,63% del capitale sociale. Il valore complessivo di queste azioni in portafoglio ammonta a 4.076.884 euro.

Elica opera nel settore delle cappe da cucina e ha avviato questo programma di buyback per vari motivi strategici, tra cui la gestione del capitale e la valorizzazione dell’azienda. Gli acquisti di azioni proprie da parte di una società possono contribuire a rafforzare la fiducia degli investitori e di riflesso impattare positivamente sul valore delle azioni stesse. Attraverso il buyback, Elica mira a stabilizzare il prezzo delle sue azioni sul mercato e a dimostrare che la gestione ritiene che il valore attuale delle azioni sia sottovalutato.

Il programma di buyback è una strategia utilizzata da molte società per restituire valore agli azionisti, poiché riduce il numero di azioni in circolazione. Questo, a sua volta, può portare a un aumento dell’utile per azione (EPS) e a un miglioramento dei fattori di valutazione dell’azienda.

Elica continua a monitorare il mercato e a valutare opportunità per ulteriori acquisti nel corso del programma, tenendo presente l’andamento dei prezzi delle azioni e le condizioni di mercato generali. La decisione di procedere con questi acquisti riflette la solida posizione finanziaria e la strategia a lungo termine dell’azienda nel mercato delle cappe da cucina.

In sintesi, Elica ha acquistato un’importante quantità di azioni proprie come parte della sua strategia di buyback, contribuendo a rafforzare il proprio capitale e a fornire ritorni agli azionisti.