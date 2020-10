Ieri sera al Grande Fratello Vip sarebbero dovuti entrare Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma ma, a causa di una sospetta positività al Covid-19, i tre sono stati fatti restare in albergo in attesa di ulteriori sviluppi.

La concorrente con sospetta positività al CoronaVirus sembrerebbe essere Selvaggia Roma, come svelato da diversi portali, per questo motivo la sua acerrima nemica Eliana Michelazzo è tornata a punzecchiarla su Instagram.

“Ma io mi chiedo, se uno sta isolato una settimana, chiuso in un albergo, come fa ad aver preso il Covid se il Covid si riscontra dopo qualche giorno? Allora aveva già dei sintomi e non l’ha detto? O non l’hanno detto… Perché adesso mi viene un dubbio”.

Eliana, che ha accusato Selvaggia di averle rubato dei vestiti, ha poi pubblicato un meme di Lupin con sopra scritto ‘Nuovi ingressi nella casa…rimandata!‘.

Contattata da AdnKronos, Selvaggia Roma ha così risposto:

“Ho fatto il tampone prima di entrare al GF Vip e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe. Sembra di assistere a una caccia alle streghe; ripeto: ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti”.