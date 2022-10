Eliana Michelazzo pronta a svelare tutta la verità dopo le dichiarazioni rilasciate da Pamela Prati al GF Vip: ecco dove e quando potremmo vederla

L’ingresso di Pamela Prati all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha acceso di nuovo i riflettori sul caso legato a Mark Caltagirone. Nella scorsa puntata la Vippona ha parlato nuovamente di questa storia che ha fatto chiacchierare per moltissimo tempo non solo i giornali ma anche i salotti televisivi. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Pamela Prati è intervenuta Eliana Michelazzo pronta a raccontare la sua verità nel salotto di Verissimo.

Eliana Michelazzo sarà una delle ospiti di una delle due puntate di Verissimo di questo weekend. La manager è pronta a raccontare la sua verità sul caso Mark Caltagirone dopo le parole che Pamela Prati ha speso riguardo questa vicenda al Grande Fratello Vip. Lo scoop è stata lanciato dal giornale ‘Dagospia’ che ha dichiarato:

CANDELA FLASH! “PRATIFUL” ATTO SECONDO. DOPO LA SCENEGGIATA DI PAMELA PRATI AL GRANDE FRATELLO VIP AVVISTATA A COLOGNO MONZESE ELIANA MICHELAZZO. L’EX MANAGER SARÀ OSPITE DOMENICA A “VERISSIMO” DI SILVIA TOFFANIN. L’ULTIMO INCONTRO SI TRASFORMÒ IN UNO SHOW…

Eliana Michelazzo ospite di Verissimo, l’ex manager pronta a svelare tutta la verità sul caso Mark Caltagirone

Non è la prima volta che la Michelazzo rilascia delle dichiarazioni in seguito alla vicenda legata al caso Mark Caltagirone. Già nel 2019 la donna si era espressa nei confronti di Pamela Prati con queste parole :

Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva, altrimenti perché farsi paparazzare con una persona che non era quella che Pamela Perricciolo le aveva mostrato nelle foto? Quando una persona rifiuta qualsiasi tipo di confronto vuol dire che è in cattiva fede. Visto che non mi ha mai risposto si vede cha ha la coscienza sporca.

E, concludendo, Eliana Michelazzo ha dichiarato:

Le ho inviato una lettera tramite il settimanale ‘DiPiù’, è sparita nel nulla, si è fatta paparazzare con una persona che sapeva benissimo che non era il Mark Caltagirone che aveva visto perciò a questo punto è ovvio che sapeva tutto. Pamela Prati era in un momento di decadenza e la Perricciolo è stata brava ad architettare tutta questa storia ma quando ha messo in mezzo dei minori la cosa è diventata ben più grave, per questo si è prestata a recitare in questo teatrino amoroso.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa curiosa vicenda.