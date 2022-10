Eliana Michelazzo: le due dichiarazioni a confronto (del 2019 e del 2022) su Pamela Prati

Eliana Michelazzo ieri è tornata a parlare a distanza di tre anni di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. Lo ha fatto in tv, a Verissimo, da Silvia Toffanin.

“Per me la Prati inizialmente si è fatta incastrare” – ha dichiarato nel salotto della conduttrice – “All’inizio era una truffa e lei vittima. Dopo quando ha visto che la situazione le sfuggiva di mano ha cercato di… Pamela era nel dimenticatoio e questa storia le stava portando notorietà. Pamela Prati sapeva che quello [con cui ha fatto la foto insieme, ndr] non era il vero Mark. Nessuno l’aveva obbligata a fare quella paparazzata. Queste foto qui sono uscite dopo tante puntate di Live. Poi c’è stata la telefonata da Barbara e non so chi sia stato a chiamare”.

Le dichiarazioni di Eliana Michelazzo sono apparse spesso nebulose e poco chiare, ma per dovere di cronaca quanto detto a Verissimo ieri è stato più o meno quanto dichiarato ad AdnKronos nel 2019.

“Pamela Prati sapeva che Mark Caltagirone non esisteva, altrimenti perché farsi paparazzare con una persona che non era quella che Pamela Perr1cciolo le aveva mostrato nelle foto? Quando una persona rifiuta qualsiasi tipo di confronto vuol dire che è in cattiva fede. Visto che non mi ha mai risposto si vede cha ha la coscienza sporca. Le ho inviato una lettera tramite il settimanale ‘DiPiù’, è sparita nel nulla, si è fatta paparazzare con una persona che sapeva benissimo che non era il Mark Caltagirone che aveva visto perciò a questo punto è ovvio che sapeva tutto. Pamela Prati era in un momento di decadenza e la Perr1cciolo è stata brava ad architettare tutta questa storia ma quando ha messo in mezzo dei minori la cosa è diventata ben più grave, per questo si è prestata a recitare in questo teatrino amoroso”.