Sintomi di soffocamento, difficoltà a respirare e addirittura vomitato sangue: per questo motivo ieri Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a tutti i controlli del caso.

Positiva al Covid-19, Eliana Michelazzo ha in serata tranquillizzato i suoi followers.

“Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene con sintomi di soffocamento. Pensavo di star meglio ma questo virus cambia ogni giorno. State sereni […] Sono appena rientrata a casa. Non vi nego che stamattina mi sono presa un bello spavento. I risultati degli accertamenti effettuati al Gemelli sono buoni. Nulla di cui preoccuparsi. Per fortuna rientra tutto nella prassi del Covid-19. Devo stare a riposo, rispettare la quarantena, in serenità. Nel caso questi sintomi dovessero ripresentarsi posso richiamare il Gemelli, che provvederà alla mia salute”.

Successivamente via AdnKronos ha spiegato che secondo i medici la presenza del sangue potrebbe essere dovuta ai “sintomi di un po’ di bronchite in arrivo”.

Alla luce dei fatti il suo avvocato, Daniele Bocciolini, ha minacciato azioni legali.

“Ci riserviamo di valutare la presentazione di una denuncia-querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid. La salute viene prima del business e del divertimento.

Ho sentito ieri al telefono la mia assistita (Eliana Michelazzo, ndr.) mi ha riferito che aveva alcuni sintomi e che era molto preoccupata. Ho appreso solo ora del trasporto in ambulanza verso l’ospedale. In un momento come questo dobbiamo essere tutti responsabili per tutelare noi stessi e chi ci sta accanto ma se non sono rispettate le norme atte a contenere il contagio, chi ha sbagliato è giusto che paghi. Se ci sono stati errori ci sarebbero responsabilità ben precise anche penalmente rilevanti e le pene sono molto severe”.