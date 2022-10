Eliana accetta la proposta di Pamela Prati, l’incontro e le prove: “Siamo state bugiarde”

Alfonso Signorini la scorsa settimana ha mostrato a Pamela Prati parte dell’intervista che Eliana Michelazzo ha rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo. La diva del Bagaglino però non ha creduto alla sua ex manager e non pensa che anche lei sia stata una vittima. Nonostante tutto la gieffina non ha chiuso definitivamente la porta ad Eliana ed ha dichiarato che se in qualche modo le dimostrerà che anche lei è stata raggirata, allora potrà riabbracciarla. A quanto pare la Michelazzo ha accettato la proposta di Pamela, perché in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia su Chi, si è detta pronta a mostrare alla Prati le prove che la scagionerebbero dalla truffa di Mark Caltagirone.

L’intervista di Eliana Michelazzo a #Verissimo: affrontiamo alcuni punti che non tornano tra la sua versione e quella di Pamela Prati. #GFVIP pic.twitter.com/IUGrmF2Fi0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2022

Eliana Michelazzo: “Sono disponibile a mostrarle le prove e a riabbracciarla”.

“Pamela non ha capito il senso della mia intervista a Verissimo. Credo provi ancora odio nei miei confronti. Ma è un errore. Ha chiesto le prove per capire se io sia vittima quanto lei. Sono pronta a incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste prove e poi, nel caso, ad abbracciarla. – ha dichiarato Eliana – Siamo entrambe vittime dello stesso sistema. Noi due siamo state vittime di un gioco al massacro che non siamo riuscite a fermare in tempo. Dobbiamo ammetterlo: siamo state bugiarde e dovevamo fermarci. Ma non eravamo lucide. Ci vogliono anni e anni di cure per capire, con l’aiuto di uno psicologo, dove volevamo arrivare. Non la sento da più di due anni. Mi ha bloccato ovunque e non ho più avuto modo di parlarle. Se oggi mi vedesse dinanzi ai suoi occhi, ripensando a quanto di bello abbiamo vissuto – perché non c’è stato solo il caso Mark Caltagirone – se ricordasse i bei momenti, potremmo ritrovarci. Sia chiaro: se Pamela ora è al GfVip è anche per “merito” di questo caos. Inutile negarlo. Come dice Sonia Bruganelli: “C’era la lira quando si parlava della fama di Pamela Prati”. Non voglio essere cinica, ma oggi lei al Grande fratello Vip, oltre a fare il suo percorso personale, sta lavorando. Se lei ha la fortuna di rinascere e raccontare la sua storia, io sono felice, ma non voglio passare per truffatrice. Sì, vorrei abbracciarla”.