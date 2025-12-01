Elia Viviani: il re del ciclismo italiano

Elia Viviani, un campione polivalente del ciclismo, ha avuto una carriera eccezionale, dalle prime vittorie da ragazzino alle tre medaglie olimpiche conquistate in tre edizioni consecutive: oro, bronzo e argento. La sua carriera si è chiusa con l’oro mondiale nell’Eliminazione, nell’ultima gara della sua carriera.

In un’intervista esclusiva, Viviani racconta le emozioni delle medaglie olimpiche e il peso di rappresentare l’Italia nel mondo. Parla anche del dualismo strada-pista e di come è riuscito a dominare entrambe.

Viviani descrive l’ultimo giro dell’ultima gara e cosa ha sentito prima dell’oro mondiale. Discute anche della rivoluzione dei diritti TV nel ciclismo e se esiste un “effetto Sinner” anche per le due ruote.

Inoltre, spiega perché ha deciso di ritirarsi proprio ora e a chi l’ha detto per primo. Infine, parla dell’eredità che vorrebbe lasciare ai giovani ciclisti italiani. L’intervista è condotta da Alice Liverani.