Sport

Elia Viviani: il re del ciclismo italiano

Da stranotizie
Elia Viviani, un campione polivalente del ciclismo, ha avuto una carriera eccezionale, dalle prime vittorie da ragazzino alle tre medaglie olimpiche conquistate in tre edizioni consecutive: oro, bronzo e argento. La sua carriera si è chiusa con l’oro mondiale nell’Eliminazione, nell’ultima gara della sua carriera.
In un’intervista esclusiva, Viviani racconta le emozioni delle medaglie olimpiche e il peso di rappresentare l’Italia nel mondo. Parla anche del dualismo strada-pista e di come è riuscito a dominare entrambe.
Viviani descrive l’ultimo giro dell’ultima gara e cosa ha sentito prima dell’oro mondiale. Discute anche della rivoluzione dei diritti TV nel ciclismo e se esiste un “effetto Sinner” anche per le due ruote.
Inoltre, spiega perché ha deciso di ritirarsi proprio ora e a chi l’ha detto per primo. Infine, parla dell’eredità che vorrebbe lasciare ai giovani ciclisti italiani. L’intervista è condotta da Alice Liverani.

