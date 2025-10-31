Elia Viviani e la sua strada verso le Olimpiadi 2028

È disponibile il nuovo numero di tuttoBICI, il 143esimo, in formato digitale. Da anni la rivista ha abbandonato la versione cartacea per approdare nella nuova era digitale, continuando a crescere.

Il numero di novembre è scaricabile dall’App Store di Apple a pagamento, con prezzi competitivi: 4,49 € per un singolo numero, 11,99 € per tre mesi, 21,99 € per sei mesi e 39,99 € per un anno. Anche gli utenti Android possono acquistare il numero su tablet, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale disponibile su Google Play. Inoltre, è possibile leggere la versione sfogliabile su qualsiasi computer e anche tramite smartphone.

La copertina di questo numero è dedicata a Elia Viviani, che ha concluso la sua carriera sportiva vincendo per la terza volta il titolo mondiale di eliminazione. Viviani condivide le sue emozioni e il progetto per il futuro.

I mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile offrono l’opportunità di vedere i primi passi della Nazionale italiana in vista delle Olimpiadi di Los Angeles. Nel ciclismo su strada, si celebra il record di Tadej Pogacar al Lombardia e si raccontano le avventure di Paul Double, Paul Magnier e Christian Scaroni.

Per il ciclismo femminile, focus su Monica Trinca Colonel, una delle rivelazioni della stagione, e un ampio spazio dedicato ai giovani ciclisti e alle varie squadre dilettantistiche.

Il numero include anche notizie attuali, approfondimenti tecnici, rubriche di opinionisti e le classifiche dell’Oscar tuttoBICI, con l’annuncio dei vincitori della stagione e l’attesa Notte degli Oscar a Milano.