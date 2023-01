Eli Roth dirige un horror di San Valentino in realtà virtuale

Eli Roth, celebre regista di film slasher e autore di Hostel, pubblicherà su Meta Quest TV il suo nuovo horror in realtà virtuale, Be Mine: A VR Valentine’s Slasher. Scritto da Roth, diretto da Adam MacDonald, prodotto da Crypt TV e Roth in associazione con Cream Productions, e interpretato da Peyton List (Cobra Kai), Inanna Sarkis (After 2) e Alanna Ubach (Euphoria), questa esperienza immersiva in VR della durata di 30 minuti, a 180 e 360 gradi, segue Becca, una ragazza perseguitata da un maniaco con una maschera da Cupido, mentre si ritrova al centro di uno spaventoso incubo di San Valentino. Non è il primo film di Roth in VR, ma il secondo: il regista ha infatti già pubblicato per visori Meta un cortometraggio dedicato ad Halloween.

“Ho vissuto un’esperienza incredibile realizzando con Meta Trick-VR-Treat, e con Be Mine abbiamo voluto spingere l’esperienza ancora più in là, creando una vera e propria avventura narrativa in cui ci si trova al centro di un film slasher” racconta Eli Roth. “Ho scritto Be Mine sapendo cosa funzionava meglio in VR, ma spingendomi oltre i confini con nuove idee e tecniche, e i risultati sono a dir poco entusiasmanti. Abbiamo creato una vera e propria esperienza horror immersiva. Sono un grande fan di Adam MacDonald da molto tempo, e quello che lui e l’incredibile cast hanno portato in vita è qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai provato. Credo che i fan dell’horror lo ameranno assolutamente. Preparatevi, è un momento maledettamente divertente”.