Eli Lilly potenzia la salute nei Paesi Bassi con nuovo impianto

Eli Lilly ha annunciato l’intenzione di costruire un nuovo stabilimento di produzione nei Paesi Bassi, investendo 3 miliardi di dollari. Questo impianto avrà come obiettivo principale l’ampliamento della capacità produttiva della pillola per la perdita di peso orforglipron e di altri farmaci orali.

Negli ultimi tempi, Lilly, con sede a Indianapolis, ha già investito miliardi di dollari per aumentare la produzione di orforglipron e prevede di presentare le richieste di autorizzazione globale per il farmaco entro la fine dell’anno. Recentemente, l’azienda ha anche comunicato che orforglipron soddisfa diversi criteri per il nuovo voucher di priorità nazionale della Food and Drug Administration, il quale potrebbe ridurre considerevolmente i tempi di revisione dei farmaci.

Il nuovo stabilimento, situato nel Leiden Bio Science Park a Katwijk, produrrà anche farmaci orali per malattie cardiometaboliche, neurologiche, oncologiche e immunologiche. Si prevede che l’impianto creerà circa 500 posti di lavoro nel settore produttivo e 1.500 nel settore delle costruzioni, con l’inizio dei lavori programmato per l’anno prossimo.

Questa notizia arriva dopo l’annuncio di un’espansione da oltre 1,2 miliardi di dollari per il sito di produzione a Porto Rico, mirata anch’essa alla produzione di orforglipron. Lilly ha inoltre dichiarato che intende rivelare altri due nuovi siti produttivi negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Attualmente, l’azienda ha facility in Europa che si trovano in Francia, Irlanda, Italia e Spagna.