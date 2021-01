La casa farmaceutica americana Eli Lilly ha appena pubblicato i risultati della sperimentazione dei suoi anticorpi monoclonali, che si chiamano bamlanivimab e etesevimab. Il risultato è stato buono: la mortalità fra i contagiati si è ridotta del 70%. Mentre il vaccino serve a stimolare l’organismo a produrre i propri anticorpi, gli anticorpi monoclonali sono “truppe” pronte all’uso, da somministrare endovena non appena si ha notizia del contagio. Diventano inutili se si superano i dieci giorni dalla comparsa dei sintomi, fa sapere la casa farmaceutica americana. A quel punto infatti i sintomi più gravi non sono più scatenati direttamente dal virus, ma dalla tempesta di citochine: una risposta esagerata e scoordinata del nostro sistema immunitario.

Gli anticorpi monoclonali sono i farmaci somministrati al presidente americano Donald Trump quando, a ottobre, si ammalò di Covid (in quel caso erano stati prodotti da un’altra casa farmaceutica, Regeneron). Negli Stati Uniti vengono già usati in regime d’emergenza. Nei giorni scorsi anche la Germania li ha introdotti in via sperimentale. L’Ema, l’Agenzia regolatoria europea, ha sempre frenato in attesa dei risultati della fase tre. La presentazione di dati così positivi oggi dovrebbe aprire la strada all’uso degli anticorpi monoclonali anche in Europa.

La casa farmaceutica ha fornito alcuni dettagli sui risultati, spiegando che per “eventi” si intendono ricoveri e decessi insieme, senza distinzioni: “In 1.035 pazienti, ci sono stati 11 eventi (2,1%) nei pazienti che assumevano la terapia e 36 eventi (7,0%) nei pazienti che assumevano placebo, che rappresentano una riduzione del rischio del 70%. Ci sono stati 10 decessi in totale, tutti verificatisi in pazienti che assumevano placebo, e nessun decesso nei pazienti che assumevano bamlanivimab ed etesevimab insieme”.