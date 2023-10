Elgato Cavo HDMI Ultra High Speed – HDMI 2.1 certificato, 48 Gbit/s, supporta 8K@60Hz, 4K@120Hz, Dynamic HDR, eARC, Dolby Atmos, compatibile con HD60 X, Sony PS4/PS5, Xbox Series X/S ecc., 2 m

Dal marchio

Gaming di un altro livello: frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e modalità Auto Low Latency (ALLM) per un gameplay ultra fluido sulle console più recenti.

Suono coinvolgente: l’Enhanced Audio Return Channel (eARC) supporta DTS:X e Dolby Atmos.

Costruzione di qualità premium: robusta guaina in tessuto di nylon nero e connettori placcati in oro.

Ampia compatibilità, Compatibile con versioni precedenti: Elgato HD60 X, dispositivi di streaming, TV, soundbar, sistemi audio, Sony PS4/PS5, Xbox Series X/S, cuffie VR, computer, ecc. Funziona con tutti i dispositivi HDMI precedenti.

19,99 €