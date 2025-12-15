Elga Enardu e Diego Daddi

Elga Enardu ha recentemente annunciato che il suo matrimonio con Diego Daddi è giunto al capolinea. Su Instagram, ha scritto un messaggio breve in cui ha affermato di stare vivendo un periodo complesso e ha chiesto ai suoi fan gentilezza, discrezione e supporto, senza fornire ulteriori dettagli sulla rottura.

Subito dopo l’annuncio, Elga è stata raggiunta da critiche e sospetti, con molti che non credono alla rottura e sostengono che la coppia stia cercando di attirare l’attenzione. Diego Daddi, invece, è rimasto in silenzio. Tuttavia, Elga ha recentemente pubblicato un video sui social in cui appare sorridente mentre esegue un balletto natalizio con un amico, suscitando ulteriori commenti scettici.

Una fan, Angela, ha difeso Elga, affermando di credere alla separazione e che Elga non è una persona in grado di inventarsi una rottura. Secondo Angela, il fatto che Elga si mostri allegra potrebbe essere segno che ha metabolizzato la conclusione del matrimonio e “avrà capito che non c’era nulla da fare”. Elga ha risposto al commento con un cuoricino rosso e un “grazie”, confermando implicitamente la versione della sua fan. La storia di Elga e Diego era iniziata dopo che si erano conosciuti a Uomini e Donne e aveva portato al matrimonio nel 2017, dopo un lungo fidanzamento di 8 anni.