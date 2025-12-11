Elga Enardu e Diego Daddi si separano

Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della loro lunga storia d’amore tramite un post su Instagram, parlando di un periodo abbastanza particolare. Il matrimonio dei due era già stato colpito da un momento simile in passato, quando si erano allontanati.

Elga ha condiviso un video su Instagram per fare questo triste annuncio, dicendosi una persona “coerente, onesta, leale, sincera e trasparente”. La Enardu ha confermato che la sua storia con Diego è ormai finita e ora ha intenzione di riprendersi e affrontare questa situazione nel migliore dei modi, in quanto si tratta per entrambi di “un momento molto complesso”.

La scelta di lasciarsi è avvenuta dopo che la coppia era stata travolta da feroci polemiche e attacchi, per via di un video condiviso sui social network. A settembre, Daddi si era esposto parlando dei guadagni su OnlyFans e delle presunte indiscrezioni che li vedevano come una coppia aperta.

Non è la prima volta che i due ex volti di Uomini e Donne decidono di lasciarsi, già due anni fa avevano deciso di separarsi. La stessa Enardu aveva spiegato che non c’era stato alcun tradimento tra loro, ma che semplicemente sentivano entrambi che ormai i sentimenti erano cambiati.

Lasciando la sua porta aperta, Elga era poi tornata sui suoi passi e si era riavvicinata a Diego, tornando con lui a formare una coppia. Questa volta, l’ex tronista non ha svelato le motivazioni che li hanno portati a prendere questa drastica decisione. La Enardu ha chiesto ai fan “gentilezza, discrezione e supporto” in questo momento difficile.