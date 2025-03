Elga Enardu approva Diego Daddi su OF, lui pubblica per errore una foto su Telegram

Elga Enardu ha recentemente espresso il suo pieno supporto per la decisione del marito Diego Daddi di entrare nel mondo di OnlyFans. Ha dichiarato: “Sostengo pienamente questa sua scelta lavorativa”, affermando che ognuno dovrebbe sentirsi libero di esprimersi come meglio crede, a patto che non nuoccia agli altri. Quando un utente ha chiesto come potesse accettare che Diego condividesse contenuti privati, Elga ha risposto tranquillamente che “il mondo è bello perché è vario”. Ha riconosciuto che per alcuni potrebbe essere fastidioso che il partner mostri immagini personali a estranei, ma per lei non è un problema; anzi, sostiene completamente il lavoro del marito.

Elga ha sottolineato l’importanza di rispettare le scelte altrui senza giudicare e ha evidenziato che la decisione di Diego è stata presa considerando le sue qualità. Quella scelta, ha affermato, non danneggia nessuno e entrambi sono d’accordo su questo punto. Ha anche chiarito che ognuno di loro è libero di prendere le proprie decisioni e che se avesse avuto delle riserve, Diego non avrebbe proseguito con questa attività.

In un episodio recente, Diego ha pubblicato per errore una foto esplicita sul suo canale Telegram, che poi ha rimosso e ricondiviso in forma ridotta. Sebbene non sia disponibile per la visione, è probabile che diventi accessibile su altre piattaforme in futuro. Con queste dichiarazioni, Elga ha lasciato intendere il suo fermo appoggio per la scelta professionale di Diego, ribadendo l’importanza della reciproca libertà nelle loro decisioni.