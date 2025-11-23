4 C
Elezioni Veneto

Elezioni Veneto

Si vota domenica e lunedì per le elezioni in Veneto che rinnoveranno il consiglio regionale e il presidente della giunta. Le urne saranno aperte domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Per votare servono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Ci sono cinque candidati alla guida di Palazzo Balbi: Fabio Bui, Giovanni Manildo, Marco Rizzo, Alberto Stefani e Riccardo Szumski.

I cittadini possono esprimere una preferenza per il candidato presidente oppure solo per una lista, in tal caso il voto si intende anche a favore del candidato presidente collegato. ammesso il voto disgiunto, ovvero il voto di un candidato presidente e la preferenza a una lista non a lui collegata. possibile esprimere preferenze anche per i candidati consiglieri: massimo due, di sesso diverso e appartenenti alla stessa lista.

Alle 23 di domenica il seggio interrompe le operazioni, che riprendono lunedì alle 7. I Comuni trasmettono i dati di affluenza in tre momenti: domenica alle ore 12, 19 e 23; e lunedì alle ore 15, data di chiusura. Lo scrutinio inizia lunedì.

