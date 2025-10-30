Elezioni Veneto: Bui lancia la sua campagna per l’autonomia

Fabio Bui, candidato presidente del Veneto per i Popolari per il Veneto, ha avviato la sua campagna elettorale a Camposampiero, in vista delle prossime elezioni. Bui, accolto dalla Corte d’Appello, ha sottolineato che il Veneto non deve più chiedere permessi a Roma per gestire le proprie questioni. Ha affermato che l’autonomia è un diritto costituzionale e ha ribadito la necessità di un Veneto che possa decidere per sé stesso, coinvolgendo maggiormente i cittadini e i sindaci.

Tra i punti chiave del suo programma, Bui ha proposto la creazione di un partito popolare regionale, volto a restituire voce ai cittadini. Ha presentato l’idea della “Grande Città Veneto”, un modello innovativo che unisce i Comuni senza eliminarne l’identità, mirato a migliorare la qualità della vita e potenziare i trasporti, riducendo al contempo l’inquinamento.

In ambito economico, ha menzionato il progetto del “Porto delle Venezie” e il corridoio Venezia-Monaco, destinato a collegare il Veneto all’Europa centrale, rendendolo un ponte economico tra il Mediterraneo e l’Europa del Nord. Bui ha anche posto l’accento sulla riforma della scuola e della sanità, proponendo l’istituzione di Comitati Territoriali per adattare la formazione alle esigenze delle imprese e la creazione di un Politecnico del Veneto per trattenere i giovani talenti.

In sanità, ha invocato un modello più vicino ai cittadini, con un ruolo centrale dei sindaci e la riduzione delle liste d’attesa. Infine, ha richiamato l’importanza della coesione sociale e dell’interclassismo veneto, auspicando un nuovo patto tra chi produce e chi lavora per un futuro sostenibile e solidale.