Elezioni Veneto

Monica Sambo, 40 anni, è la donna più votata nella provincia di Venezia con 8.743 preferenze nella lista del Partito Democratico. È anche la seconda persona più votata nel territorio comunale, dopo Luca Zaia. Sambo è consigliera nel Comune di Venezia da dieci anni e fino al 2022 era anche capogruppo del Pd. Lei è la prima consigliera veneziana della città d’acqua ad entrare in Regione dopo trent’anni.

Flavio Baldan, 58 anni, è stato eletto in Consiglio regionale con 665 preferenze e sarà l’unico consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione. Baldan è nato e vissuto a Mestre e si è trasferito a Marcon con la moglie e la figlia. È alla sua prima esperienza istituzionale dopo essersi candidato al Senato nel 2022.

Jonatan Montanariello, candidato del Partito Democratico, ha confermato il suo seggio in Consiglio regionale con 7.275 voti. Montanariello è l’unico consigliere della provincia di Venezia che ha raccolto un voto uniforme in tutta la provincia.

Roberta Vianello, 54 anni, è stata rieletta in Consiglio regionale con 2.057 preferenze. Vianello è nata a Venezia e si è trasferita in Riviera con la famiglia. Ha iniziato la sua carriera politica come consigliera comunale nel 2011 e poi come assessore con deleghe a Protezione civile, Patrimonio, Lavori pubblici e rapporti con gli enti.

Francesco Calzavara, ex sindaco di Jesolo, è stato rieletto in Consiglio regionale con 2.081 preferenze. Calzavara ha totalizzato 664 preferenze a Jesolo e si dice soddisfatto del risultato.

Rosanna Conte, avvocato e originaria di Caorle, è stata eletta in Consiglio regionale con 4.440 preferenze. Conte è la più eletta tra la Lega in provincia di Venezia dopo Luca Zaia.

Lucas Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, è stato rieletto con 5.334 preferenze. Pavanetto è il primo degli eletti nella lista di Fratelli d’Italia e si dice soddisfatto del risultato.