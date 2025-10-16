Elezioni Venaria Reale: cresce la Coalizione Civica 2026

A Venaria Reale si avvertono i preparativi per le elezioni, con un’attenzione particolare alle liste civiche anziché ai partiti tradizionali. La Coalizione Civica Venariese 2026, guidata da Venaria al Centro e La Tua Lista Civica, si espande con l’ingresso di due nuove realtà: Noi Pensionati per Venaria e Venaria Futura. Durante un evento presso la caffetteria Samy, i rappresentanti hanno illustrato un’idea di politica centrata sulle persone piuttosto che sui partiti.

Giovanni Dellaquila, referente di Noi Pensionati per Venaria, ha sottolineato l’importanza di ascoltare le 9.400 persone della città sopra i 64 anni, evidenziando il bisogno di un’assistenza sociale e sanitaria migliore. Ha ribadito l’importanza di comunità vive, luoghi di incontro e una cura verso gli spazi pubblici, esprimendo la volontà di dare dignità a chi ha contribuito alla crescita della città.

Michele Pistillo, di Venaria Futura, ha presentato un’idea di sicurezza basata su responsabilità e presenza sul territorio, puntando su strade curate e luoghi pubblici vivaci. Ha chiesto anche un’attenzione maggiore all’ambiente urbano, per creare spazi inclusivi per tutti i cittadini.

Il coordinamento della Coalizione Civica ha concluso ribadendo il proprio obiettivo di offrire un’alternativa reale ai partiti tradizionali, ponendo l’accento sulla libertà di seguire le esigenze dei cittadini. Con queste premesse, la corsa per il Palazzo Civico prende avvio, portando in primo piano le questioni di comunità e partecipazione attiva, mentre il centrodestra e il centrosinistra sembrano confrontarsi su linee più consolidate e frammentate.