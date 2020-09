Il 20 e il 21 settembre l’Italia torna alle urne per le prime consultazioni dopo l’emergenza Covid 19. Si vota il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, che potrebbe cambiare il volto di Camera e Senato, ma anche il governo di diverse Regioni e numerose città. Un voto dunque che potrebbe avere risvolti anche sulla politica nazionale e sul Governo. Sky TG24 racconterà lo spoglio con uno speciale di quasi 30 ore “Voto 2020”, in onda dalle 14.30 di lunedì 21 settembre fino alle 20 di martedì 22 settembre, per illustrare i risultati delle urne e tutti i possibili scenari post voto.

