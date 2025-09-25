Elezioni scolastiche in Italia: le nuove disposizioni ministeriali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente annunciato che le elezioni per gli organi collegiali delle scuole, previste per l’anno scolastico 2025/2026, seguiranno le stesse modalità degli anni precedenti. Questo evento annuale è fondamentale per la democrazia all’interno delle istituzioni scolastiche, coinvolgendo studenti, famiglie, docenti e personale ATA.

Le procedure elettorali continueranno a basarsi sull’Ordinanza Ministeriale n. 215, aggiornata da alcune ordinanze successive. È importante che entro il 31 ottobre 2025 si svolgano le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale e per le rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado, dove non siano giunte a termine triennale.

Le scuole con Consigli di circolo o di istituto scaduti dovranno invece tenere nuove elezioni seguendo le procedure stabilite. Il Direttore generale o il Dirigente di ciascun Ufficio Scolastico Regionale stabilirà la data delle votazioni, che si svolgeranno in un giorno festivo.

Inoltre, le scuole comprendenti sia istituti del primo ciclo sia secondarie di secondo grado dovranno continuare a fare riferimento a un commissario straordinario per garantire la funzionalità del Consiglio di istituto, in assenza di una soluzione normativa definitiva.

Le elezioni degli organi collegiali sono un momento cruciale per dare voce a tutti i membri della comunità scolastica. La loro corretta composizione e il rinnovo regolare garantiscono una partecipazione attiva nelle decisioni organizzative e didattiche delle scuole.