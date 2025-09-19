Elezioni rettorali all’Unical: Rubino vs Greco a confronto

Le elezioni per il Rettorato dell’Università della Calabria stanno suscitando grande interesse nella comunità accademica. Un’analisi dei programmi dei candidati, il professor Franco Rubino e Gianluigi Greco, mette in luce differenze significative tra le loro proposte.

Il programma di Rubino è caratterizzato da una forte concretezza. Non presenta solo obiettivi generali, ma fornisce anche dettagli operativi, come numeri, bilanci e piani temporali, permettendo di verificare le sue proposte. Promuove una governance partecipativa che coinvolge in modo attivo Dipartimenti e collegi, puntando a una gestione inclusiva. Rubino propone un’Ateneo orientato alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni: ambientale, economica, organizzativa e sociale, valorizzando sia gli studenti che il personale tecnico-amministrativo. La sua visione comprende didattica, ricerca, internazionalizzazione, innovazione, cultura e servizi per il campus.

Al contrario, il programma di Greco, sebbene tratti temi rilevanti come inclusività e benessere, appare meno dettagliato. Mancano informazioni specifiche su finanziamenti, tempistiche e responsabilità, rendendo alcune proposte vaghe. La competizione con le università telematiche viene menzionata, ma senza una strategia chiara. Inoltre, la gestione delle risorse dopo l’esaurimento dei fondi PNRR è poco definita, così come la costruzione di solidi legami con il territorio.

L’analisi suggerisce che il programma di Rubino potrebbe offrire maggiore affidabilità e realismo, qualità essenziali per dirigere l’università in un periodo di cambiamenti e sfide globali.