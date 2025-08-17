Elezioni Regionali: tensioni e alleanze in Valle d’Aosta e Veneto

Le prossime elezioni regionali dell’autunno sono cruciali, rappresentando l’ultima importante opportunità di voto prima delle elezioni politiche del 2027. Tuttavia, molti partiti faticano a ufficializzare le proprie candidature, e le tensioni tra le varie forze politiche stanno aumentando.

In Valle d’Aosta, l’unica certezza è l’accordo tra il PD e l’Union Valdôtaine per candidare Valeria Fadda come vice di Raffaele Rocco. Si vota il 28 settembre, ma non sono ancora emerse candidature chiare per la presidenza.

In Veneto, la corsa per la presidenza si infiamma. Con la fine dell’era di Luca Zaia, la Lega deve competere con Fratelli d’Italia. Tra i candidati ci sono Alberto Stefani e Luca De Carlo. Per il centrosinistra si presenta Giovanni Manildo. La posizione di Zaia resta incerta, ma potrebbe candidarsi con una propria lista.

In Toscana, il centrosinistra ha già scelto di ricandidare il governatore Eugenio Giani, mentre Fratelli d’Italia schiererà Alessandro Tomasi. Le votazioni sono previste per il 12 e 13 ottobre.

Nelle Marche, Matteo Ricci si opporrà al governatore Francesco Acquaroli, con il consenso di Giuseppe Conte, che approva un approccio garantista. Si vota il 28 e 29 settembre.

In Campania, Roberto Fico è il candidato appoggiato da De Luca. La leadership di De Luca ha inciso sulle dinamiche interne del PD, con qualche malumore tra i sostenitori. Per il centrodestra è in corsa Edmondo Cirielli.

In Puglia, Antonio Decaro è considerato il candidato naturale per succedere a Michele Emiliano, ma la presenza di Emiliano stesso e di Nichi Vendola complica le cose. A destra, Mauro D’Attis emerge come favorito.

In Calabria, Roberto Occhiuto ha presentato la sua candidatura nuovamente nonostante un’inchiesta per corruzione, mentre il centrosinistra sembra in difficoltà nel trovare un leader. Si vota il 5 e 6 ottobre.