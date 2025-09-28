20.8 C
Elezioni Regionali: sfida tra Acquaroli e Ricci nelle Marche

Elezioni Regionali: sfida tra Acquaroli e Ricci nelle Marche

Urne aperte fino alle 23 per le elezioni regionali in Valle d’Aosta e Marche. Nelle Marche, i seggi rimarranno aperti anche domani dalle 7 alle 15. I principali contendenti sono il governatore uscente Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia e Matteo Ricci, europarlamentare del Pd. In Valle d’Aosta non si vota direttamente per il presidente, ma saranno scelti 35 consiglieri che nomineranno il governatore.

Alle 12, l’affluenza alle urne nelle Marche è stata del 10,54%, con un calo rispetto al 2020. La provincia con la partecipazione più alta è stata Pesaro Urbino, seguita da Ascoli Piceno, Fermo, Ancona e Macerata. In Valle d’Aosta, l’affluenza è al 21,68%, con 22.379 votanti su 103.223 aventi diritto, un incremento rispetto al 2020.

Francesco Acquaroli ha votato a Potenza Picena, supportato da sette liste di centrodestra. Matteo Ricci, accompagnato dalla figlia, ha votato a Pesaro e ha sottolineato l’importanza di partecipare al voto. Beatrice Marinelli è stata la prima candidata a votare in questa tornata elettorale.

In totale, sono oltre 1,3 milioni gli elettori marchigiani chiamati al voto, mentre in Valle d’Aosta ci sono 103.223 elettori, dei quali 97.402 per le amministrazioni comunali. Il sistema di voto nelle Marche prevede un turno unico senza voto disgiunto. I candidati comprendono Acquaroli, Ricci e altri quattro esponenti di diverse formazioni politiche.

