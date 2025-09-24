Elezioni Regionali Puglia al via: tutto ciò che c’è da sapere

Le elezioni regionali in Puglia si terranno il 23 e 24 novembre. Il presidente uscente, Michele Emiliano, ha firmato oggi il decreto che rende ufficiali i comizi elettorali, avviando così il processo verso il voto. Le urne saranno aperte domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15. Gli scrutini inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi.

Oltre al decreto per l’indizione dei comizi, sono stati firmati altri tre provvedimenti. Tra questi, uno stabilisce che i 23 consiglieri saranno eletti con un sistema proporzionale nelle circoscrizioni provinciali, mentre gli altri 27 saranno assegnati in base al premio di maggioranza. È stato confermato che la provincia di Foggia perderà un consigliere a favore di Bari. È stato anche approvato il modello della scheda elettorale, di colore verde, e la posizione dei candidati sarà determinata tramite sorteggio. L’ultimo decreto specifica il numero minimo e massimo di candidati per ogni lista provinciale e stabilisce le norme per garantire la parità di genere.

Inoltre, è confermato che il 23 novembre ci sarà un election day in concomitanza con Campania e Veneto per il rinnovo dei Consigli regionali, una decisione presa autonomamente dalle singole Regioni. Le liste dei candidati per la Puglia dovranno essere presentate entro il 24 ottobre, data che coincide con il termine per le dimissioni dei sindaci che desiderano candidarsi.