Elezioni regionali: Olivieri e la mafia a Bari in discussione

Le prossime elezioni regionali rappresentano un’importante questione politica. Giacomo Olivieri non potrà riavvicinarsi a Bari, considerata l’«epicentro delle vicende delittuose» legate a lui. Olivieri è accusato di aver comprato voti della mafia per far eleggere sua moglie, Mari Carmen Lorusso, nel Consiglio comunale del capoluogo. In un provvedimento emesso dal giudice a marzo scorso, si sottolineava che Olivieri ha costruito una rete di contatti che gli ha permesso di operare in vari ambiti, sia politici che economici.

Queste valutazioni rimangono rilevanti, come evidenziato dal gup Giuseppe De Salvatore, che ha respinto la richiesta della difesa di consentire a Olivieri di tornare a Bari con la moglie e i figli. Mari Lorusso, pur essendo libera, è anch’essa coinvolta in un processo penale con rito ordinario.

L’avvocato, ex consigliere regionale, è attualmente sotto processo per le accuse di corruzione legate alle elezioni.