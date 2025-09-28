Elezioni regionali nelle Marche, sfida tra Acquaroli e Ricci

Oggi e domani si svolgono le elezioni regionali nelle Marche, con seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. I candidati principali includono il governatore uscente Francesco Acquaroli, sostenuto dal centrodestra, e Matteo Ricci del centrosinistra. Gli altri concorrenti sono Beatrice Marinelli, Claudio Bolletta, Lidia Mangani e Francesco Gerardi.

L’affluenza è un tema centrale, dato che nella precedente tornata arrivò al 59,75%, con Variazioni provinciali che mostrano un massimo a Pesaro e un minimo a Macerata. Gli elettori sono oltre 1.325.000, e la soglia di sbarramento è fissata al 5% per le coalizioni.

Il sistema elettorale delle Marche prevede 30 seggi assegnati con metodo proporzionale, e il premio di maggioranza garantisce almeno il 55% dei seggi alla coalizione vincente. Il governatore non può ricoprire anche il ruolo di Assessore.

I candidati per il ruolo di presidente provengono da diverse liste. Acquaroli, di Fratelli d’Italia, cerca la riconferma e è sostenuto da una vasta coalizione che include liste civiche. Ricci è supportato da un ampio schieramento che comprende il Partito Democratico e i 5 Stelle, oltre a diversi partiti locali. Gli altri candidati offrono alternative politiche distinte, rendendo questa elezione cruciale per il futuro della regione.