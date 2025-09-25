Elezioni Regionali Marche: chi vincerà Acquaroli o Ricci?

Domenica 28 e lunedì 29 settembre si svolgeranno le elezioni regionali nelle Marche. I due candidati principali sono Francesco Acquaroli, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, e Matteo Ricci, sostenuto dal centrosinistra nel contesto di un’alleanza allargata. Entrambi hanno ricoperto il ruolo di sindaco, rispettivamente a Potenza Picena e Pesaro. Gli ultimi sondaggi vedono Acquaroli in vantaggio, mentre per Ricci si vocifera di una presunta chat in cui esprime preoccupazione per la propria posizione.

Circa 1 milione e 300 mila cittadini sono chiamati alle urne. Secondo gli analisti, il voto sarà determinato principalmente nelle province di Pesaro e Ancona, che contano oltre 700 mila elettori. Nella parte sud della regione, comprendente Macerata, Fermo e Ascoli, il centrodestra detiene attualmente il potere, con circa 600 mila votanti stimati. Un’affluenza del 50% potrebbe rendere necessari circa 350 mila voti per ottenere la vittoria.

La campagna elettorale del centrodestra si concentra su cantieri e opere pubbliche, cercando di attrarre l’elettorato imprenditoriale. Il centrosinistra, invece, punta sulla sanità pubblica, considerata un punto debole dell’amministrazione attuale. Gli ultimi sondaggi di EMG Different mostrano Acquaroli al 52% e Ricci al 46%, con una diretta competizione tra i due.

Nelle ultime settimane è emersa una chat tra Ricci e membri del suo staff, pubblicata da alcuni giornali, in cui si esprimono dubbi sull’efficacia della mobilitazione dell’elettorato. Le elezioni nelle Marche rappresentano anche un’importante prova per la stabilità della maggioranza a livello nazionale, poiché sono solo uno dei numerosi appuntamenti elettorali previsti per l’autunno.