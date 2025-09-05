Elezioni regionali: la lotta di Alleanza Verdi e Sinistra

La campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni regionali è stata inaugurata con determinazione, con il tema centrale della lotta per la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale. Ieri, nel salone polivalente di Donnas, il gruppo, composto da 18 candidate e 17 candidati, ha presentato le proprie proposte.

L’incontro è stato condotto da tre giovani candidati: Andrea Campotaro, Sofia Zoppo Ronzero e Pietro Ruggeri, che hanno ribadito l’impegno verso un cambiamento reale. Campotaro ha sottolineato la necessità di una politica che non gira la testa dall’altra parte, ma che affronti le sfide con passione e serietà.

Massimiliano Kratter ha parlato di emergenze ambientali, evidenziando il ritiro dei ghiacciai e il continuo investimento in impianti sciistici inadeguati. Ha proposto di puntare sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e di non investire più nelle centrali idroelettriche, sostenendo che la conservazione delle aree incontaminate è essenziale per il turismo valdostano.

Maria Lancerotto si è concentrata sulla giustizia sociale, criticando la spesa di 150 milioni di euro per una funivia e proponendo investimenti nei servizi sanitari e nel lavoro dignitoso. Ha citato la posizione della Valle d’Aosta nei livelli essenziali di assistenza come inaccettabile.

Eugenio Torrione ha descritto Alleanza Verdi e Sinistra come una forza coerente che si oppone a progetti impattanti per il territorio. Ha esortato a ridurre l’uso dell’auto e a incrementare le aree verdi.

Chiara Minelli ha ricordato la sua esperienza come assessora e l’importanza di continuare a lottare per proteggere gli svantaggiati. Infine, Alice Ravinale, segretaria regionale di Sinistra Italiana, ha augurato successo nella campagna elettorale, sottolineando la possibilità di fare la differenza.