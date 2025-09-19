Elezioni regionali in Veneto, data ufficiale il 23 novembre

A Venezia si sono finalmente stabilite le date delle elezioni regionali. Il governatore Luca Zaia ha firmato il decreto per il voto, che si svolgerà il 23 e 24 novembre. La campagna elettorale può partire, ma il centrodestra deve ancora ufficializzare il suo candidato. Alcuni indicano che bisognerà attendere il risultato delle elezioni nelle Marche del 28 settembre per chiarire la situazione veneta.

Luca Zaia ha annunciato l’importante data tramite un video, esprimendo la sua speranza per una campagna elettorale civile e costruttiva. Ha informato che le candidature per le cariche di consigliere regionale e presidente dovranno essere presentate il 24 e 25 ottobre. Inoltre, ha invitato i cittadini a partecipare al voto.

Le reazioni alla notizia non si sono fatte attendere. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio, ha sottolineato l’importanza per il Veneto di allinearsi con il Governo Meloni. Altri leader del centrodestra, come Antonio De Poli e Flavio Tosi, hanno esortato a scegliere rapidamente il candidato migliore. Alberto Villanova della Lega ha chiarito che il nome indicato è quello di Alberto Stefani.

Il segretario del PD, Andrea Martella, ha commentato positivamente l’arrivo della data, visto come un’opportunità per discutere del futuro del Veneto. Tuttavia, il partito Rifondazione Comunista, non essendo stato accolto dal centrosinistra, correrà da solo, lamentando un ostracismo verso la sua candidatura autonoma.