Da StraNotizie
Elezioni regionali in Veneto: data e novità in arrivo

Il Veneto si prepara a votare per il nuovo presidente della Regione il 23 e 24 novembre. Il presidente attuale, Luca Zaia, ha firmato il decreto per l’indizione delle elezioni, che riguarderanno sia il rinnovo del Consiglio che della Giunta regionale.

Nella nota video divulgata sulle pagine ufficiali della Regione, Zaia ha confermato le date delle elezioni: i cittadini potranno recarsi alle urne domenica 23 novembre dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 novembre dalle 7:00 alle 15:00. Ha anche sottolineato che si tratta della conclusione della legislatura in corso.

