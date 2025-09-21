Elezioni regionali in Valle d’Aosta: giovani a confronto

AostaSera presenta “Ciak si vota: generazioni a confronto”, una nuova rubrica video dedicata alle elezioni regionali. In questa puntata, sono intervistate Chantal Voyat e Michela Greco della lista Autonomisti di centro.

Il format prevede cinque minuti di intervista con il candidato più giovane e quello più anziano di ciascuna delle nove liste in competizione. Questo approccio mira a mettere in evidenza le diverse opinioni e visioni delle generazioni all’interno dello stesso gruppo politico. Le interviste vengono registrate singolarmente e successivamente montate per il confronto finale.

I video non intendono offrire un’analisi approfondita dei programmi elettorali, di cui si occupano invece comizi e documenti ufficiali, ma cercano di dare una visione diretta dei candidati, con un focus sui nomi meno noti, invitando gli elettori a formarsi un’opinione consapevole prima del voto.

Le interviste saranno pubblicate in ordine di registrazione fino a pochi giorni prima del voto. Ogni lista avrà il proprio video, tra cui Alleanza Verdi Sinistra, Union Valdôtaine e Fratelli d’Italia Vda. Le domande sono brevi e dirette, senza scaletta predefinita, affrontando temi come l’autostrada e la nuova università, insieme a questioni più personali.

In alcuni casi, il candidato intervistato potrebbe non essere il più anziano in lista, poiché alcune persone non hanno potuto partecipare per motivi di salute. Sono stati esclusi ex e attuali consiglieri regionali e chi ha rivestito ruoli significativi nelle amministrazioni locali per garantire un confronto più equilibrato.

Le interviste iniziano con la domanda fondamentale: “Cosa vorresti cambiare in Valle d’Aosta?”