Elezioni regionali in Valle d’Aosta: affluenza e risultati in attesa

Inizia oggi lo spoglio per le elezioni regionali in Valle d’Aosta, che si svolgerà in un sistema centralizzato in otto poli di scrutinio. Non è prevista l’elezione diretta del presidente della Regione, e il sistema è proporzionale, con seggi assegnati in base ai voti ricevuti da ciascuna lista. Ci sono due correttivi: una soglia di sbarramento, che richiede un minimo di voti per accedere alla ripartizione, e un premio di maggioranza per la lista o coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, che avrà diritto a 21 seggi su 35.

Domani si procederà allo spoglio per le elezioni comunali. I dati sull’affluenza mostrano che, il giorno delle votazioni, ha votato il 62,98% degli aventi diritto per le regionali, corrispondente a oltre 65mila persone su più di 103mila elettori. Per le comunali ad Aosta, l’affluenza è stata del 57,64%, con quasi 16.500 votanti su circa 28.600 aventi diritto.

Rispetto al 2020, si registra un netto calo dell’affluenza: alle regionali del 2020 aveva votato il 70%, con un incremento di circa 7.500 persone. Anche per le comunali di Aosta si segnala un calo di 7 punti percentuali, pari a 1.600 elettori.

Per le elezioni regionali, il comune con l’affluenza più alta è stato Valgrisenche, con oltre il 90%, mentre Courmayeur e Saint-Pierre hanno registrato la percentuale più bassa, poco sopra il 50%. Nonostante il calo rispetto alla precedente tornata, l’affluenza resta comunque tra le più alte dal 2020. Per le elezioni amministrative, l’affluenza è stata valida in tutti i comuni con una sola lista, dove per l’elezione dei candidati sarà sufficiente ottenere almeno il 50% dei voti validi.