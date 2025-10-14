Elezioni Regionali in Toscana: vittoria del centro-sinistra

Le elezioni regionali in Toscana hanno dato esiti significativi, in particolare nella circoscrizione di Firenze e nei suoi collegi. A livello regionale, la coalizione di centro-sinistra che supporta Eugenio Giani ha ottenuto il 53,92% dei voti, mentre la coalizione di centro-destra a favore di Alessandro Tomasi ha raggiunto il 40,90%. Infine, Toscana Rossa, con Antonella Bund, ha preso solo il 4,51% dei voti.

Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della Regione, con il Partito Democratico che ha raccolto il 34,43% e Casa Riformista l’8,86%. Il centro-sinistra ha così guadagnato 23 seggi nel Consiglio Regionale: 14 per il PD, 4 per Casa Riformista, 3 per Alleanza Verdi e Sinistra e 2 per il Movimento 5 Stelle. Dall’altro lato, la coalizione di centro-destra ha ottenuto 15 seggi, di cui 12 sono andati a Fratelli d’Italia, 2 a Forza Italia e 1 alla Lega. Toscana Rossa, non presentandosi in coalizione, ha realizzato oltre il 5%, ma Antonella Bundu non è riuscita ad entrare in Consiglio.

Nella circoscrizione Firenze 1, il centro-sinistra ha ottenuto il 56,11% e quattro seggi, tra cui Vannucci (PD) e Saccardi (Casa Riformista). Il centro-destra ha conquistato il 35,22%, ottenendo 2 seggi. Per Firenze 2, il centro-sinistra ha raggiunto il 60,16%, con due seggi, mentre il centro-destra ha ottenuto un seggio con Zoppini. Nel collegio Firenze 3, il centro-sinistra ha preso il 58,20% con un seggio, mentre il centro-destra, con il 35,78%, non ha ottenuto seggi. Infine, nel collegio Firenze 4, il centro-sinistra ha raggiunto il 59,99% senza seggi, mentre il centro-destra ha conquistato un seggio con Gemelli.