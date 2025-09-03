28.4 C
Politica

Elezioni regionali in Toscana: tensioni nei partiti locali

I preparativi per le elezioni regionali di ottobre stanno entrando nel vivo. Dopo un lungo periodo di incertezze, il centrosinistra ha finalmente confermato il governatore uscente Eugenio Giani, mentre la destra ha scelto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.

Recentemente, ci sono stati contrasti all’interno del Partito Democratico a Lucca. La consigliera uscente Valentina Mercanti ha manifestato il suo disappunto nei confronti dell’ex sindaco di Capannori, Luca Menesini, accusato di aver condotto un sondaggio sulla sua popolarità senza includerla nei confronti con altri candidati. Menesini ha mantenuto il silenzio sulla questione, creando tensione all’interno del partito. In questo momento, non è chiaro se verrà candidato alle regionali o meno.

Un altro punto di interesse è il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che aveva promosso un movimento civico chiamato L’Altra Toscana. Nonostante gli sforzi previsti, come incontri e comunicati stampa, Del Ghingaro non ha mai ufficializzato la partecipazione del suo movimento alle elezioni. Recentemente, l’iniziativa è sembrata svanire, portando alla speculazione che i sondaggi lo vedessero con un supporto minimo. Questo ha sollevato dubbi sulla volontà di Del Ghingaro di continuare un progetto che appariva già compromesso.

Attualmente non ci sono notizie ufficiali su L’Altra Toscana, e molti si chiedono se Del Ghingaro deciderà di chiarire la situazione. La sua reticenza a rispondere su argomenti che non lo favoriscono aggiunge ulteriore incertezza. Restiamo in attesa di sviluppi futuri.

