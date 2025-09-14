Elezioni Regionali in Toscana: sfide e candidati in gara

25.9 C
La competizione per le elezioni regionali in Toscana si fa sempre più intensa. I principali candidati per la presidenza sono Eugenio Giani (Pd), Alessandro Tomasi (FdI), Antonella Bundu (Toscana Rossa) e Carlo Giraldi (Forza del Popolo). Una sorpresa è arrivata dalla lista di ispirazione “no vax”, che ha presentato le 10.000 firme necessarie per partecipare. Più di 700 candidati si sfideranno nei vari collegi per ottenere uno dei 40 seggi nel nuovo consiglio regionale.

Le elezioni si svolgeranno il 12 e 13 ottobre e vedranno il campo largo del centrosinistra sfidare la tradizionale destra al governo. I principali contendenti sono le forze di centrodestra (FdI, Fi, Lega e lista civica È Ora!) e di centrosinistra (composta da Pd, M5S, Avs e lista civica Casa Riformista). Secondo gli ultimi sondaggi, il centrosinistra potrebbe ottenere 15 seggi, mentre il centrodestra 9.

Nel centrosinistra, il segretario regionale del Pd, Emiliano Fossi, ha confermato Barbara Croci come candidata ad Arezzo, mentre per Sonia Luca non ci sono state opportunità, portando a un cambiamento nella lista di Pisa. Matteo Trapani è il nuovo capolista per quella regione. Il M5S punta a superare il 3% per garantire un seggio, probabilmente a Irene Galletti.

Nella gara di centrodestra, FdI mantiene i capilista uscenti in vari collegi. A Firenze, si confrontano Jacopo Cellai e Alessandro Draghi. In Forza Italia, Marco Stella è sicuro del suo posto, mentre il Pd affronta una competizione interna. La Lega, dopo la controversia con Giovanni Galli, ha scelto Tommaso Villa come nuovo capolista.

In Prato, l’inasprimento della situazione ha portato al cambio di capolista in FdI, mentre Matteo Biffoni del Pd potrebbe ottenere un risultato significativo.

