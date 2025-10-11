15.4 C
Elezioni regionali in Toscana: il duello tra i candidati

Elezioni regionali in Toscana: il duello tra i candidati

Nel giorno del silenzio elettorale, gli indecisi si preparano a esercitare il proprio diritto di voto per le regionali toscane. Le urne saranno aperte domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L’attenzione si concentra sui tre candidati governatori: Eugenio Giani, attuale governatore e sostenuto da una coalizione di centrosinistra (Pd, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista); Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra unito (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati); e Antonella Bundu, rappresentante di Toscana Rossa.

Particolare rilevanza è rivolta ai risultati delle liste e delle preferenze, poiché il loro impatto influenzerà gli assetti della futura giunta e le dinamiche nazionali. Il centrosinistra punta a rinnovarsi dopo recenti sconfitte in altre regioni e valuta la composizione del nuovo soggetto Casa Riformista. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia guida la coalizione in attesa di scoprire quanti seggi saranno conquistati, con particolare attenzione al ruolo delle liste civiche.

All’interno dei partiti, la competizione per le preferenze è serrata. In Fratelli d’Italia, si fronteggiano Vittorio Fantozzi e Michele Giannini, mentre nella Lega si osservano le performance di Massimiliano Simoni e Salvadore Bartolomei. Forza Italia punta su Deborah Bergamini come capolista.

Nel Partito Democratico, diversi nomi competono per le preferenze, tra cui Mario Puppa e Alessandro Tambellini. Anche in Alleanza Verdi Sinistra e nella Casa Riformista si evidenziano candidature significative. Gli scrutini inizieranno subito dopo la chiusura delle urne lunedì pomeriggio.

