Elezioni regionali in Toscana, Giani lancia la campagna a San Miniato

San Miniato dà il via alla campagna elettorale per le prossime elezioni regionali con l’apertura del comitato di supporto a Eugenio Giani, intitolato “San Miniato per Eugenio Giani Presidente”. L’inaugurazione avrà luogo il 2 settembre alle 18 in via Tosco Romagnola Est 497, a San Miniato Basso.

La scelta di San Miniato ha un significato particolare, poiché qui sono iniziate le prime esperienze politiche di Giani. Il comitato si propone come un punto di incontro dove i cittadini possono confrontarsi, scambiare idee e discutere progetti per il futuro della regione.

L’inaugurazione sarà aperta a tutti e rappresenterà un’opportunità per i cittadini di conoscere i candidati e affrontare le questioni di rilevanza locale e regionale. Tra i temi che verranno discussi ci sono lo sviluppo economico, la cultura, il turismo, le infrastrutture e l’innovazione sociale. Partecipare implica un impegno attivo nella vita democratica del territorio e la promozione di valori condivisi.