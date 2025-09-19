Elezioni regionali in Toscana: Fratelli d’Italia in mobilitazione

Fratelli d’Italia continua la sua mobilitazione in vista delle elezioni regionali in Toscana. Dopo la visita del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, ha incontrato i cittadini nella provincia di Grosseto per sostenere Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra per la presidenza della Regione.

La giornata ha avuto tre tappe significative. Il primo incontro si è tenuto a Capalbio, presso Le Burle, con la partecipazione di Alessio Bordo, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia, creando un utile momento di confronto con i cittadini. Successivamente, Sberna ha visitato Marina di Cala Galera, un centro fondamentale per l’economia nautica e turistica, dove ha incontrato il direttore del porto, Pietro Capitani, e ha visitato l’azienda Nautica, nota per la sua eccellenza nell’argomento, in compagnia di Leopoldo Bartolini, direttore generale, insieme ad altri membri del partito locale. L’ultima tappa si è svolta al ristorante Celeste di Porto Santo Stefano.

Durante la visita, Sberna ha affermato: “L’Europa è forte quando i suoi territori sono protagonisti. La candidatura di Tomasi va in questa direzione: serve una Regione che dialoghi con Bruxelles, valorizzando le proprie eccellenze e creando opportunità per i cittadini.” Accanto a lei erano presenti anche i deputati Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e commissario provinciale di Fratelli d’Italia, e Fabrizio Rossi. Rotelli ha evidenziato le qualità di Tomasi, parlando di competenza e capacità di ascolto, mentre Rossi ha sottolineato l’esigenza di un cambiamento significativo nella Regione, confermando l’impegno di Fratelli d’Italia a fornire risposte concrete ai cittadini.