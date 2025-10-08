Elezioni Regionali in Toscana: Fai Sentire la Tua Voce

Livorno si prepara a un evento elettorale importante, con le votazioni per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, in programma il 12 e 13 ottobre. Gli elettori livornesi dovranno recarsi presso uno dei 172 seggi aperti domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00. Dopo la chiusura delle urne, inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio.

A Livorno, sono 136.791 gli aventi diritto al voto. Si segnala che le sezioni elettorali presso la scuola primaria Micheli, in ristrutturazione, sono state trasferite temporaneamente nel complesso scolastico delle scuole Fermi-Campana.

Per votare, è necessaria la presentazione della tessera elettorale e di un documento d’identità. Anche i documenti scaduti sono accettati, ma in mancanza di un documento valido, l’elettore può essere identificato da un membro dell’ufficio elettorale o da un altro elettore.

In caso di necessità, il Comune offre servizi per il rilascio di tessere elettorali e carte d’identità in orari speciali nei giorni precedenti e durante le votazioni.

Per le persone con disabilità, è disponibile un servizio di trasporto gratuito verso i seggi, prenotabile tramite email o telefono. Gli elettori non deambulanti possono anche votare in seggi privi di barriere architettoniche, presentando un’attestazione medica o un documento equivalente.

Infine, sono previsti servizi aggiuntivi per supportare gli elettori, con orari di apertura prolungati presso vari uffici della città.