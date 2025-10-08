23.4 C
Roma
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Politica

Elezioni Regionali in Toscana: Fai Sentire la Tua Voce

Da StraNotizie
Elezioni Regionali in Toscana: Fai Sentire la Tua Voce

Livorno si prepara a un evento elettorale importante, con le votazioni per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, in programma il 12 e 13 ottobre. Gli elettori livornesi dovranno recarsi presso uno dei 172 seggi aperti domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00. Dopo la chiusura delle urne, inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio.

A Livorno, sono 136.791 gli aventi diritto al voto. Si segnala che le sezioni elettorali presso la scuola primaria Micheli, in ristrutturazione, sono state trasferite temporaneamente nel complesso scolastico delle scuole Fermi-Campana.

Per votare, è necessaria la presentazione della tessera elettorale e di un documento d’identità. Anche i documenti scaduti sono accettati, ma in mancanza di un documento valido, l’elettore può essere identificato da un membro dell’ufficio elettorale o da un altro elettore.

In caso di necessità, il Comune offre servizi per il rilascio di tessere elettorali e carte d’identità in orari speciali nei giorni precedenti e durante le votazioni.

Per le persone con disabilità, è disponibile un servizio di trasporto gratuito verso i seggi, prenotabile tramite email o telefono. Gli elettori non deambulanti possono anche votare in seggi privi di barriere architettoniche, presentando un’attestazione medica o un documento equivalente.

Infine, sono previsti servizi aggiuntivi per supportare gli elettori, con orari di apertura prolungati presso vari uffici della città.

Articolo precedente
Cortina tra sport e malavita: i Cobianchi arrestati
Articolo successivo
Vicenza e il dibattito sull’occupazione suolo pubblico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.