Elezioni regionali in Toscana: corsa a quattro per la presidenza

È terminato il termine per presentare le liste e le candidature per le prossime elezioni regionali in Toscana, programmate per il 12 e 13 ottobre. Si preannuncia una competizione a quattro per la presidenza regionale.

Eugenio Giani, attuale presidente sostenuto dal centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle e dalla lista civica Casa Riformista, dovrà affrontare diverse sfide. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e sostenuto da Fratelli d’Italia e centrodestra, sarà uno dei principali contendenti. La lista “Toscana Rossa”, formata da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Possibile, presenta come candidata l’ex consigliera comunale di Firenze Antonella Bundu.

Non sarà della partita il Partito Comunista Italiano, che aveva proposto Enrico Zanieri ma non ha ottenuto le firme necessarie per presentarsi. In Fratelli d’Italia, si segnala una modifica significativa: la vicesindaco di Pietrasanta, Francesca Bresciani, fino a poco tempo fa parte di Forza Italia, è stata inserita nella lista, mentre Claudia Bonuccelli, ex candidata sindaco di Camaiore, è stata esclusa.

Una novità nell’arena elettorale è la lista Forza del Popolo, che afferma di aver raccolto oltre 12mila firme. Essa è guidata da Andrea Colombini, ex candidato sindaco di Lucca, e propone come candidato presidente Carlo Giraldi, ex primario di neuropsichiatria all’ospedale di Lucca. Le candidature ufficiali saranno confermate dopo il controllo delle autorità competenti.