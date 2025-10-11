Elezioni regionali in Toscana: cambiamenti nella legge elettorale

I toscani sono chiamati ad eleggere il presidente della Regione e i nuovi consiglieri per la propria assemblea regionale. Il totale dei seggi sarà di quaranta, a cui si aggiunge il presidente, mantenendo così lo stesso numero degli ultimi due appuntamenti elettorali. Rispetto al passato, il numero di seggi è diminuito: quindici in meno rispetto al 2010 e venticinque rispetto al 2005.

La coalizione vincente riceverà un premio di maggioranza che varia a seconda dei voti ottenuti. Su quaranta seggi, ne avrà diritto a un minimo di ventitré, ma non più di ventisei.

Per accedere al consiglio regionale, le liste devono ottenere almeno il 5% dei voti a livello regionale. Se fanno parte di una coalizione che supera il 10%, possono ottenere rappresentanza anche con il 3% dei consensi. Il conteggio della soglia si basa sui voti validi delle liste e non su quelli dei candidati presidenti.

Se il presidente eletto riceve più del 45% dei voti, la sua coalizione avrà diritto a un minimo di 24 seggi, ma non oltre 26. Se il risultato si attesta tra il 40% e il 45%, la coalizione avrà da 23 a 26 seggi, da attribuire tramite il premio di maggioranza se non raggiunti con i voti.

Nel caso nessun candidato superi il 40% al primo turno, la coalizione del vincitore otterrà comunque 23 seggi, garantendo una maggioranza per governare. Inoltre, la legge toscana riserva almeno 14 seggi alle minoranze. Infine, ogni circoscrizione avrà diritto ad avere almeno un consigliere eletto, assicurando una rappresentanza capillare.