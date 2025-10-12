Elezioni regionali in Toscana: attesa per i risultati finali

Firenze – Lunedì 13 ottobre si conosceranno le prime indicazioni sui risultati delle elezioni regionali in Toscana, un evento di rilevanza sia locale che nazionale. I partiti attendono con attenzione questa consultazione per capire le preferenze degli elettori, specialmente dopo le recenti elezioni nelle Marche e in Calabria.

Il giorno del voto si svolgerà dalle 7 alle 15, con la chiusura dei seggi in tutta la regione che avverrà alle 15 in punto. Subito dopo, inizierà il conteggio dei voti.

Uno degli aspetti interessanti di queste elezioni è il voto disgiunto. Questo sistema consente agli elettori di esprimere preferenze diverse tra il candidato alla presidenza e le liste che appoggiano quel candidato. In sostanza, sarà possibile votare per un candidato presidente appartenente a un partito e, allo stesso tempo, scegliere di sostenere una lista di un altro partito. Questa modalità offre maggiore libertà di scelta agli elettori, permettendo loro di valutare separatamente le varie opzioni in corsa.